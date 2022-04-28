Оккупанты запустили по Одесской области три ракеты. Все были сбиты

"Хочу начать с радостной новости. Буквально только что нашими подразделениями ПВО в небе над Одесскими районами были сбиты три вражеские ракеты. Которые летели убивать мирных жителей. Спасибо нашим военным за безупречную работу", - заявил Марченко.

Также глава Одесской ОВА отметил, что вчера враг пытался осуществить разведку беспилотником, однако он также был сбит.