В Одессе раздаются взрывы. Небо под контролем наших защитников, - ОВА
Фото: в Одессе раздаются взрывы. Небо под контролем наших защитников (Getty Images)
В Одессе прогремели взрывы. Небо контролируют наши военные.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное. Одесса".
"Небо под контролем Воздушных сил Украины. Не мешаем ВСУ в их боевой работе!",- пишет спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Всех местных призывают не покидать укрытия.
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