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В Одессе раздаются взрывы. Небо под контролем наших защитников, - ОВА

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Четверг 28 апреля 2022 19:25
В Одессе раздаются взрывы. Небо под контролем наших защитников, - ОВА Фото: в Одессе раздаются взрывы. Небо под контролем наших защитников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе прогремели взрывы. Небо контролируют наши военные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное. Одесса".

"Небо под контролем Воздушных сил Украины. Не мешаем ВСУ в их боевой работе!",- пишет спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Всех местных призывают не покидать укрытия.

Война России против Украины длится шестьдесят четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги