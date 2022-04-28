Окупанти запустили по Одеській області три ракети. Усі були збиті

"Хочу розпочати з радісної новини. Буквально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони, в небі над Одеськими районами були збиті три ворожі ракети. Які летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу", - заявив Марченко.

Також голова Одеської ОВА відзначив, що вчора ворог намагався здійснити розвідку безпілотником, однак він також був збитий.