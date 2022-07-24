Оккупанты вывезли из Луганской области около 70 тысяч тонн зерна, - ОВА
Российские оккупанты отобрали у фермеров Луганской области около 70 тысяч тонн зерна. Поэтому предприниматели не имеют средств для выплаты паевых населению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"У аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи. Фермеры региона, даже при отсутствии большинства единиц техники, которую россияне украли весной, июльский урожай собрали в оптимальные сроки", - отметил Гайдай.
Он добавил, что две крупнейших аграрных компании региона "Нибулон" и "Агротон" почти завершили собирать урожай. Однако кубанское предприятие "национализировало" собранное зерно.
По предварительным данным, в Россию уже вывезли 70 тысяч тонн.
Напомним, Украина, Россия, Турция и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна.
Однако на следующий день, 23 июля, Россия ударила ракетами по порту в Одессе, где находится зерно, подготовленное для экспорта.
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