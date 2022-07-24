Оккупанты вывезли из Луганской области около 70 тысяч тонн зерна, - ОВА

Российские оккупанты отобрали у фермеров Луганской области около 70 тысяч тонн зерна. Поэтому предприниматели не имеют средств для выплаты паевых населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"У аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи. Фермеры региона, даже при отсутствии большинства единиц техники, которую россияне украли весной, июльский урожай собрали в оптимальные сроки", - отметил Гайдай.

Он добавил, что две крупнейших аграрных компании региона "Нибулон" и "Агротон" почти завершили собирать урожай. Однако кубанское предприятие "национализировало" собранное зерно.

По предварительным данным, в Россию уже вывезли 70 тысяч тонн.