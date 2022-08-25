ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки

Новость на русском →
Четвер 25 серпня 2022 23:18
Окупанти випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Окупанти випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 25 серпня випустили по території Сумської області понад 100 різних боєприпасів. На щастя, жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що під вогнем ворога були території:

  • Шалигинської та Середино-Будської громад Шосткинського району;
  • Хотінської та Білопільської громад Сумського району;
  • Великописарівської громади Охтирського району.

За словами Живицького, у Великописарівській громаді згорів будинок мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та знищено заготоване сіно.

Він також поінформував, що на території Шосткинського району російські окупанти використовували запалювальні боєприпаси.

"Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, росіяни 25 серпня обстріляли Миколаїв ракетами С-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження