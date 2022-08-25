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Россияне ночью ударили по Николаеву ракетами С-300

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Николаев, Четверг 25 августа 2022 11:55
Россияне ночью ударили по Николаеву ракетами С-300 Фото: оккупанты обстреляли частные дома в Николаеве (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 25 августа вновь обстреляла город Николаев. Оккупанты применили ракеты С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"Этой ночью около 03:30 российские террористы обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Под удар попал частный жилой сектор", - отметил городской голова.

В результате обстрела один дом частично разрушен. В еще одном произошел пожар из-за попадания боеприпасов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Также Сенкевич добавил, что вчера оккупанты также обстреляли портовую инфраструктуру реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч".

Напомним, что 24 августа возле Николаева вспыхнул пожар из-за обстрела со стороны оккупантов.

Мэр отметил, что возгорание возникло на территории Галициновского лесного урочища.

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