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Оккупанты выпустили 10 ракет по Николаеву: атаковали объекты инфраструктуры

Фото: оккупанты выпустили 10 ракет по Николаеву (facebook com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска выпустили по Николаеву 10 ракет из оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"На рассвете на Николаев враг направил 10 ракет типа "Оникс", выпущенных с ракетного комплекса "Бастион" в оккупированной Херсонской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что враг в очередной раз атаковал объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города. Кроме этого, зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде.

Уточняется информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших.

Напомним, сегодня после сигнала воздушной тревоги в Николаеве прогремели два мощных взрыва.

Кроме того, 29 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Николаеве. Известно о восьми погибших в результате удара.

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НиколаевВойна России против Украины