Окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву: атакували об'єкти інфраструктури

Російські війська випустили по Миколаєву 10 ракет з окупованої Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
"На світанку на Миколаїв ворог спрямував 10 ракет типу "Онікс", випущених з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що ворог вкотре атаковав об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста. Окрім цього, зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті.
Наразі уточнюється інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні після сигналу повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли два потужних вибухи.
Окрім того, 29 червня, окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві. Відомо про вісім загиблих внаслідок удару.