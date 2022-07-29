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Россияне с вертолетов Ми-8 обстреляли Харьковскую область

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Пятница 29 июля 2022 08:44
Россияне с вертолетов Ми-8 обстреляли Харьковскую область Фото: Оккупанты с вертолетов Ми-8 обстреляли Харьковскую область (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупационные войска 29 июля двумя вертолетами Ми-8 атаковали Харьковскую область. Враг нанес удар вблизи Старого Салтова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"На Харьковском направлении пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку Старого Салтова", - отметили украинские военные.

Кроме этого, в Генштабе добавили, что противник осуществлял огневое поражение из артиллерии в районах Харькова.

В то же время противник атаковал Родное, Уды, Дементиевку, Слатино, Протопоповку, Новое, Золочев, Прудянку, Русскую Лозовую, Русские Тишки, Петровку, Безруки, Борщевую, Старый Салтов и Коробочкино.

Напомним, в ночь на 29 июля во время воздушной тревоги в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в центральной части города зафиксировано два "прилета".

По его словам, в первом случае оккупанты попали в двухэтажный дом, во втором - в здание одного из высших учебных заведений. На месте происшествия работают спасатели и ищут под завалами людей.

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