В Харькове прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

В Харькове ночью 29 июля прозвучала серия взрывов, в городе с 04:09 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Пока никаких подробностей о причинах взрывов не сообщается. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в безопасном месте.