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В Харькове прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

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Харьков, Пятница 29 июля 2022 04:33
В Харькове прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога Фото: в Харькове прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове ночью 29 июля прозвучала серия взрывов, в городе с 04:09 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Пока никаких подробностей о причинах взрывов не сообщается. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в безопасном месте.

Ранее сообщалось, что в Харькове ночью 28 июля прозвучало четыре взрыва. Оккупанты обстреляли город ракетами ПВО С-300.

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