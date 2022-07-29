В Харькове прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога
Фото: в Харькове прозвучали взрывы (Getty Images)
В Харькове ночью 29 июля прозвучала серия взрывов, в городе с 04:09 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Пока никаких подробностей о причинах взрывов не сообщается. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в безопасном месте.
Ранее сообщалось, что в Харькове ночью 28 июля прозвучало четыре взрыва. Оккупанты обстреляли город ракетами ПВО С-300.
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