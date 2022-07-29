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Росіяни з вертольотів Мі-8 обстріляли Харківську область

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П'ятниця 29 липня 2022 08:44
Росіяни з вертольотів Мі-8 обстріляли Харківську область Фото: Окупанти з вертольотів Мі-8 обстріляли Харківську область (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

Російські окупаційні війська 29 липня двома вертольотами Мі-8 атакували Харківську область. Ворог завдав удару поблизу Старого Салтова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова", - зазначили українські військові.

Окрім цього, у Генштабі додали, що противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах Харкова.

Водночас противник атакував Рідне, Уди, Дементіїівку, Слатине, Протопопівку, Нове, Золочів, Прудянку, Руську Лозову, Руські Тишки, Петрівку, Безруки, Борщову, Старий Салтів та Коробочкине.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія вибухів. Мер Ігор Терехов розповів, що у центральній частині міста зафіксовано два "прильоти".

За його словами, у першому випадку окупанти потрапили в двоповерховий будинок, у другому - в будівлю одного з вищих навчальних закладів. На місці події працюють рятувальники та шукають під завалами людей.

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