Оккупанты уверены, что Украина подаст воду в Крым

Фото: Сергей Аксенов (kremlin.ru)

Подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов утверждает, что Украина подаст воду на полуостров. При этом он заявил, что в вопросах водоснабжения на Украину не рассчитывают.

Об этом Аксенов написал в Facebook, реагируя на заявление МИД Украины, что днепровская вода будет подана в Крым только после деоккупации полуострова.

"Подчеркну, что в вопросах, связанных с водоснабжением полуострова мы рассчитываем только на свои силы и свою страну. Поэтому в подходах к решению этих вопросов исходим из возможностей и ресурсов Крыма и России. Уверен, что системные решения, которые позволят Крыму раз и навсегда закрыть проблему вододефицита, будут найдены", - заявил Аксенов.

По его словам, днепровская вода будет подана в Крым после того, как "Украина освободится от оккупационного режима, который сегодня правит соседней страной и сам находится под внешним управлением".

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что под предлогом "гуманитарной необходимости" российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов. Украина водоснабжение возобновит только после деоккупации полуострова.

Отметим, ООН считает Россию ответственной за обеспечение жителей оккупированного Крыма питьевой водой.

Также ранее в Минреинтеграции заявили, что Россия фактически отбирает воду у простых жителей Крыма для нужд своей армии.