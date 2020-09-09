РФ в Крыму забирает воду у простых людей для потребностей армии, - Минреинтеграции

Фото: водохранилище возле оккупированного Симферополя обмелело (crimeaz.ru)

Россия в аннексированном Крыму фактически забирает воду у простых людей для потребностей своей армии. Воды на оккупированном полуострове для населения хватает.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко в ходе визита в Херсонскую область, передает пресс-служба министерства.

По его словам, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для нужд населения более чем достаточно, если бы эта вода не использовалась для военных потребности России в Крыму.

"Россияне серьезно милитаризовали полуостров. Они де-факто забирают воду у простых людей и отдают ее на нужды собственной милитаристской машины. Конечно, проще всего объяснить людям, что это Украина перекрыла вам воду и не предоставляет", - отметил он.

Яременко отмечает, что именно этим страна-агрессор и манипулирует.

"Если бы воду не тратили на военные нужды оккупантов, мирному населению ее больше, чем хватало бы, ведь первопричиной вопрос воды является именно агрессия РФ и временная оккупация АРК в 2014 году", - заявил чиновник.

Он подчеркнул, что до момента оккупации РФ Крымского полуострова, там не было проблем с питьевой водой даже в условиях засухи.

Также Яременко добавил, что вода через Северо-Крымский канал пойдет в Крым только после того, как украинский полуостров будет деоккупирован.

Напомним, 7 сентября в оккупированном Россией Крыму начался третий, сверхжесткий, этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водоемов.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предположил возобновление водоснабжения в Крым.