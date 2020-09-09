ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

РФ в Крыму забирает воду у простых людей для потребностей армии, - Минреинтеграции

Крым, Среда 09 сентября 2020 19:21
РФ в Крыму забирает воду у простых людей для потребностей армии, - Минреинтеграции
Фото: водохранилище возле оккупированного Симферополя обмелело (crimeaz.ru)
Автор: Максим Зайченко

Россия в аннексированном Крыму фактически забирает воду у простых людей для потребностей своей армии. Воды на оккупированном полуострове для населения хватает.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко в ходе визита в Херсонскую область, передает пресс-служба министерства.

По его словам, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для нужд населения более чем достаточно, если бы эта вода не использовалась для военных потребности России в Крыму.

"Россияне серьезно милитаризовали полуостров. Они де-факто забирают воду у простых людей и отдают ее на нужды собственной милитаристской машины. Конечно, проще всего объяснить людям, что это Украина перекрыла вам воду и не предоставляет", - отметил он.

Яременко отмечает, что именно этим страна-агрессор и манипулирует.

"Если бы воду не тратили на военные нужды оккупантов, мирному населению ее больше, чем хватало бы, ведь первопричиной вопрос воды является именно агрессия РФ и временная оккупация АРК в 2014 году", - заявил чиновник.

Он подчеркнул, что до момента оккупации РФ Крымского полуострова, там не было проблем с питьевой водой даже в условиях засухи.

Также Яременко добавил, что вода через Северо-Крымский канал пойдет в Крым только после того, как украинский полуостров будет деоккупирован.

Напомним, 7 сентября в оккупированном Россией Крыму начался третий, сверхжесткий, этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водоемов.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предположил возобновление водоснабжения в Крым.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Крымводазасуха
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь