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Оккупанты ударили "Ураганами" по центру Зеленодольска, есть погибший и раненые

Фото: оккупанты ударили "Ураганами" по центру Зеленодольска (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

В Зеленодольске Днепропетровской области ночь была одной из самых напряженных. Оккупанты обстреляли "Ураганами" жилые районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Удар пришелся по центру города.

В результате обстрела ранены пять человек, один погиб.

Кроме того, в Великой Костромке повреждены и разрушены жилые дома, также повреждены линии газо- и электроснабжения.

Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, вчера российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина.

10 июня украинские военные сбили над Днепропетровской областью российский беспилотник. Днем ранее оккупанты снова обстреляли Криворожский район и разрушили некоторые дома.

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Днепропетровская область