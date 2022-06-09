ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушенные дома, - глава ОВА

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 08:09
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушенные дома, - глава ОВА Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Утро 9 июня в Днепропетровской области было не спокойным. Враг снова обстрелял Криворожский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

По его словам, оккупанты 5 раз ударили из артиллерии по Зеленодольской общине. Кроме того, в Великой Костроме есть разрушение домов. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, российские самолеты обстреляли Сумскую область. Под удар попала Эсманская община, Шосткинский район, Середина-Буда, Краснопольский район.

Мы также писали о том, что из-за обстрелов оккупантов инфраструктура в Луганской области разрушена полностью. При этом, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ее можно отстроить заново за 7 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Днепропетровская область
NEWS
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег