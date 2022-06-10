Над Днепропетровской областью уничтожили еще один российский беспилотник
Фото: в Днепропетровской области сбили беспилотник (Getty Images)
Украинские военные сбили еще один вражеский беспилотник. Это произошло над территорией Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
По его словам, это уже девятый российский беспилотник, уничтоженный в небе над областью. Обломки летательного аппарата упали на территорию Полтавской области.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили уже 572 БПЛА.
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