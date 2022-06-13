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Окупанти вдарили "Ураганами" по центру Зеленодольська, є загиблий і поранені

Фото: окупанти вдарили "Ураганами" по центру Зеленодольська (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

У Зеленодольську Дніпропетровської області ніч була однією з найбільш напружених. Окупанти обстріляли "Ураганами" житлові райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Удар прийшовся по центру міста.

Унаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей, один загинув.

Крім того, у Великій Костромці пошкоджені і зруйновані житлові будинки, також пошкоджені лінії газо- і електропостачання.

Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, загинула жінка.

10 червня українські військові збили над Дніпровщиною російський безпілотник. Добою раніше окупанти знову обстріляли Криворізький район і зруйнували деякі будинки.

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Дніпропетровська область