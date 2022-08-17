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Оккупанты ударили ракетами по Одесской области

Фото: оккупанты ударили ракетами по Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью 17 августа нанесли несколько ракетных ударов по Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

На данный момент выясняются все подробности ракетных ударов, количество пострадавших, разрушенных и поврежденных объектов. Одесская область была обстреляна во время воздушной тревоги, которая продолжалась в регионе от 02:51 до 03:26. Официальные подробности об обстреле будут объявлены позже.

Ранее мы писали, что 14 августа группа людей подорвалась на мине на пляже в Затоке Одесской области. Два человека погибли, один - получил ранения.

Также напомним, что в Одессе полицейские задержали 63-летнего жителя города за подпал трейлера с гуманитарной помощью, которая была предназначена для переселенцев.

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