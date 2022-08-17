Окупанти вдарили ракетами по Одеській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука.

На даний момент з'ясовуються всі подробиці ракетних ударів, кількість постраждалих, зруйнованих і пошкоджених об'єктів. Одеська область була обстріляна під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні від 02:51 до 03:26. Офіційні подробиці про обстріл будуть оголошені пізніше.

Раніше ми писали, що 14 серпня група людей підірвалася на міні на пляжі в Затоці Одеської області. Дві людини загинули, одна-отримала поранення.

Також нагадаємо, що в Одесі поліцейські затримали 63-річного жителя міста за підпал з гуманітарною допомогою, яка була призначена для переселенців.

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