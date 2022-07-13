Оккупанты ударили по Никополю из реактивной артиллерии: возник пожар

Российские войска ударили из реактивной артиллерии по Никопольскому району. В результате обстрела вспыхнул пожар на окраине Никополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Спасатели устраняют последствия обстрела. Предварительно люди не пострадали. Также вечером украинские военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник. Это уже одиннадцатый российский БПЛА, уничтоженный в небе над Днепропетровской областью.
Напомним, ночью 11 июля оккупанты обстреляли из РСЗО Криворожский район. В результате удара разрушены дома и пострадал домашний скот.
Кроме этого, 9 июля, россияне обстреляли Кривой Рог с "Торнадо-С". Вследствие чего погибли два человека.
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