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Окупанти вдарили по Нікополю з реактивної артилерії: виникла пожежа

Фото: окупанти вдарили по Нікополю з реактивної артилерії (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдарили з реактивної артилерії по Нікопольському району. В результаті обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

Рятувальники усувають наслідки обстрілу. Попередньо люди не постраждали. Також ввечері українські військові збили в Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже одинадцятий Російський БПЛА, знищений в небі над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, вночі 11 липня окупанти обстріляли з РСЗВ Криворізький район. В результаті удару зруйновані будинки і постраждала домашня худоба.

Крім цього, 9 липня, росіяни обстріляли Кривий Ріг з "Торнадо-С". Внаслідок чого загинули дві людини.

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НікопольАвіаудариВійська РФВторгнення Росії до України