ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Кривой Рог: повреждена школа и дома, есть погибший

Новина українською →
Днепр, Суббота 09 июля 2022 07:29
Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Кривой Рог: повреждена школа и дома, есть погибший Фото: российские войска обстреляли Кривой Рог из "Градов" (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты рано утром обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Ракетный удар наносился из "Ураганов" по жилым кварталам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

В результате обстрела от полученных травм скончалась 41-летняя женщина. Отец и дочка получили ранения, находятся в больнице. Также ракеты повредили школа и несколько домов, также сгорела стоящая рядом с домом машина. На улицах находится много кассетных боеприпасов. Спасатели уже занимаются их разминированием.

Вчера рабочий визит в Кривой Рог совершил президент Украины Владимир Зеленский. Он пообщался с военными и вручил им награды.

Напомним, что в результате обстрела Днепропетровской области ранее был разрушен склад с 40 тоннами зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Вторжение России в Украину
NEWS
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал