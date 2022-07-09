Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Кривой Рог: повреждена школа и дома, есть погибший
Оккупанты рано утром обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Ракетный удар наносился из "Ураганов" по жилым кварталам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
В результате обстрела от полученных травм скончалась 41-летняя женщина. Отец и дочка получили ранения, находятся в больнице. Также ракеты повредили школа и несколько домов, также сгорела стоящая рядом с домом машина. На улицах находится много кассетных боеприпасов. Спасатели уже занимаются их разминированием.
Вчера рабочий визит в Кривой Рог совершил президент Украины Владимир Зеленский. Он пообщался с военными и вручил им награды.
Напомним, что в результате обстрела Днепропетровской области ранее был разрушен склад с 40 тоннами зерна.
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