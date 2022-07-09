Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Кривой Рог: повреждена школа и дома, есть погибший

Оккупанты рано утром обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Ракетный удар наносился из "Ураганов" по жилым кварталам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

В результате обстрела от полученных травм скончалась 41-летняя женщина. Отец и дочка получили ранения, находятся в больнице. Также ракеты повредили школа и несколько домов, также сгорела стоящая рядом с домом машина. На улицах находится много кассетных боеприпасов. Спасатели уже занимаются их разминированием.

Вчера рабочий визит в Кривой Рог совершил президент Украины Владимир Зеленский. Он пообщался с военными и вручил им награды.