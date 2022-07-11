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Оккупанты ударили по Криворожскому району: разрушены дома, пострадал домашний скот

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Днепропетровская область, Понедельник 11 июля 2022 08:06
Оккупанты ударили по Криворожскому району: разрушены дома, пострадал домашний скот Фото: оккупанты ночью били по Днепропетровской области (скрин видео)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты ночью били по Днепропетровской области. Враг обстрелял из РСЗО Криворожский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Как отмечается, войска РФ ударили из РСЗО по двум громадам - Апостоловской и Зеленодольской.

"Попали прямо по селам - Новосеменовке и Марьянскому. Предварительно, люди не пострадали. В селах есть разрушение жилья. Зацепило и домашний скот", - говорится в сообщении.

В других районах области в эту минуту спокойно, отметил Резниченко.

Напомним, в субботу утром, 9 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Снаряды упали прямо в жилую застройку Ингулецкого района. Вследствие чего погибли два человека.

Добавим, в этот же день в Кривом Роге также сообщали о взрывах в пригороде.

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