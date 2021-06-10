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Оккупанты трижды нарушили "тишину", стреляли из противотанковых гранатометов

Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

В частности в районе населенного пункта Новотошковское противник использовал стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного зафиксирован огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные ООС зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 10 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за минувшие сутки, 8 июня, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение минувших суток 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Добавим, что в результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей.

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