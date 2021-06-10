Оккупанты трижды нарушили "тишину", стреляли из противотанковых гранатометов

За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
В частности в районе населенного пункта Новотошковское противник использовал стрелковое оружие.
Неподалеку Водяного зафиксирован огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные ООС зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00 утра, 10 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских военных нет.
Напомним, за минувшие сутки, 8 июня, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.
Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение минувших суток 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Добавим, что в результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей.