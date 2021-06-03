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В результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей, - Украина в ОБСЕ

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Вена, Четверг 03 июня 2021 22:39
В результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей, - Украина в ОБСЕ Фото: жертвами войны на Донбассе стали 240 детей (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ назвал количество детей, которые стали жертвами войны на Донбассе. По его словам, в результате боевых действий на востоке Украины погибли 240 детей.

Об этом сообщает агентство "Укринформ".

"Отмечая Международный день защиты детей, я бы хотел обратить ваше внимание на тот факт, что с начала российской агрессии в 2014 году более 240 украинских детей лишились жизни, еще 56 детей пропали без вести, а сотни получили ранения", - сказал представитель Украины.

Цимбалюк отметил, что даже сейчас гражданская инфраструктура на подконтрольной Украине территории вдоль линии фронта уязвима к атакам России. Только на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ подтвердили повреждения жилых районов в Марьинке, Гранитном и Пивничному в результате обстрелов со стороны боевиков.

"Мы продолжаем строго осуждать атаки России на гражданское население. Они должны быть остановлены. Вместо этого России следует сосредоточиться на выполнении своей части положений минских договоренностей о безопасности", - заявил он.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал три самых горячих направления на Донбассе. Там наблюдается больше всего случаев нарушения режима прекращения огня.

Добавим, на этой неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе.

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