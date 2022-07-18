Оккупанты в течение дня выпустили более 150 мин и снарядов по Сумской области: есть раненые

Он отметил, что оккупанты начали обстреливать Сумскую область еще с 10:30. Они били по Глуховской, Шалигинськой, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Есманской общинам.

"За день враг выпустил более 150 мин и снарядов. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов", - написал Живицкий.

В 13:30 оккупанты ударили из "Градов" по Белополью.

"40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. Ранены два человека", - написал глава ОВА.