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Окупанти протягом дня випустили понад 150 мін та снарядів по Сумській області: є поранені

Фото: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook com dmytro zhyvytskyy 1)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська обстріляли шість громад Сумської області 18 липня. Загалом було випущено більше 150 мін та снарядів. Внаслідок ударів поранення зазнали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Він зазначив, що окупанти почали обстрілювати Сумську область ще з 10:30. Вони били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам.

"За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів", - написав Живицький.

О 13:30 окупанти вдарили із "Градів" по Білопіллю.

"40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт. Поранено двох людей", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, Держприкордонслужба останнім часом фіксує все більше обстрілів Сумській області.

Так, 17 липня російські війська обстріляли три громади Сумської області. Серед населення ніхто не постраждав.

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Сумская область