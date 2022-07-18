ua ru
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты увеличили обстрелы Сумской области: в ГПСУ объяснили, ждать ли наступления

Новина українською →
Сумы, Понедельник 18 июля 2022 12:02
Оккупанты увеличили обстрелы Сумской области: в ГПСУ объяснили, ждать ли наступления Фото: оккупанты увеличили обстрелы приграничья Сумской области (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают обстреливать границы Украины. В последнее время больше обстрелов фиксируется в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Враг продолжает обстреливать и Черниговскую, и Сумскую области. Это происходит ежедневно. В последнее время мы фиксируем, что больше обстрелов приходится именно на Сумскую область. Это произошло и вчера. Используют ствольную артиллерию, минометы, редкие случаи запуска ракет с самолетов", - рассказал он.

При этом как на границе с РФ на этом направлении, такие на границе с Беларусью пограничники пока не видят создания ударных группировок, которые могли бы совершить повторное вторжение.

"В то же время ГПСУ, ВСУ усилили эти направления, делается все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и приграничье в случае, если враг, или те, кто захочет к нему присоединиться, попытаются осуществить наступление", - добавил Демченко.

Напомним, 16 июля оккупанты применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию по Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Война на истощение. Хватит ли России солдат и техники на авантюру Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война на истощение. Хватит ли России солдат и техники на авантюру Путина