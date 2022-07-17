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Оккупанты обстреляли три общины в Сумской области: разрушены гражданские объекты

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Украина, Воскресенье 17 июля 2022 22:20
Оккупанты обстреляли три общины в Сумской области: разрушены гражданские объекты Фото: оккупанты обстреляли три общины в Сумской области (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня, 17 июля, россияне со своей территории обстреляли населенные пункты Сумской области. Под ударом оказались три громады. Среди населения никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, в 13:00 враг ударил четыре раза по Юношеской общине.

После 18:00 начался артобстрел из ствольной артиллерии, 26 приходов по Шалыгинской общине.

Около 20:30 начался минометный обстрел Белопольской общины, 25 приходов. Повреждены здания одного из заведений общины, водонапорная башня и хозяйственные здания местного предприятия.

Напомним, вчера оккупанты применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию по Сумской области.

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