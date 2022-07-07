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Оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть реальное количество потерь в войне, - разведка

Фото: оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть реальное количество потерь в войне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне российские военные начали сжигать тела своих солдат, чтобы скрыть реальные потери России в войне против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Отмечается, что на окраинах Херсона неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших тел. Из-за повреждений от огня идентифицировать принадлежность трудно.

"Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и дальнейших пожаров", - пишет пресс-служба разведки.

В то же время спасателей к месту пожара не допускают.

Также известно, что произошло и с херсонским коллаборантом Евгением Соболевым после взрыва в машине в которой он находился на тот момент. Предателю установили аппарат Илизарова на обе ноги.

"Также в Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на противника и выехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. Отдельно, отмечается сильная нехватка анестезиологов",- добавляет разведка.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 150 российских оккупантов.

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