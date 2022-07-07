Окупанти спалюють тіла, аби приховати реальну кількість втрат у війні, - розвідка

Зазначається, що на околицях Херсону неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих тіл. Через пошкодження від вогню ідентифікувати приналежність важко.

"Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж", - пише пресслужба розвідки.

Водночас рятувальників до місця пожежі не допускають.

Також відомо, що сталося й з херсонським колаборантом Євгеном Соболєвим після вибуху в машині у якій він перебував на той момент. Зраднику встановили апарат Ілізарова на обидві ноги.

"Також в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. У зв’язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів", - додає розвідка.