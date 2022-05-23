UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты за сутки обстреляли 70 жилых домов в Луганской области, есть жертвы

Фото: оккупанты снова обстреляли Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

На протяжении 22 мая российские оккупанты обстреляли 70 жилых домов в Луганской области. 28 домов разбиты в Новодружеске, 5 - в Северодонецке, 3 - в Золотом, 4 - в Нирково, по 3 - в Николаевке и Екатериновке, 2 дома - в Горном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Вчера погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд. Обстрел жилого квартала, в котором она жила, был очень плотным - повреждены сразу четыре дома.

Обстрел Луганской области 22 мая (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Кроме того, вчера в больнице умерла 11-летняя девочка, которая еще 7 мая попала под артиллерийский обстрел в городе Приволье.

Ребенка с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где в течение двух недель за ее жизнь боролись лучшие медики региона.

Напомним, в Николаеве раздались взрывы кассетных снарядов.

Мы также писали о том, что оккупанты обстреляли село в Черниговской области. Вели огонь с территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЛуганск