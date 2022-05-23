Оккупанты за сутки обстреляли 70 жилых домов в Луганской области, есть жертвы

На протяжении 22 мая российские оккупанты обстреляли 70 жилых домов в Луганской области. 28 домов разбиты в Новодружеске, 5 - в Северодонецке, 3 - в Золотом, 4 - в Нирково, по 3 - в Николаевке и Екатериновке, 2 дома - в Горном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
Вчера погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд. Обстрел жилого квартала, в котором она жила, был очень плотным - повреждены сразу четыре дома.
Обстрел Луганской области 22 мая (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Кроме того, вчера в больнице умерла 11-летняя девочка, которая еще 7 мая попала под артиллерийский обстрел в городе Приволье.
Ребенка с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где в течение двух недель за ее жизнь боролись лучшие медики региона.
Напомним, в Николаеве раздались взрывы кассетных снарядов.
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