Оккупанты за сутки обстреляли 70 жилых домов в Луганской области, есть жертвы

Вчера погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд. Обстрел жилого квартала, в котором она жила, был очень плотным - повреждены сразу четыре дома.

Обстрел Луганской области 22 мая (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Кроме того, вчера в больнице умерла 11-летняя девочка, которая еще 7 мая попала под артиллерийский обстрел в городе Приволье.

Ребенка с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где в течение двух недель за ее жизнь боролись лучшие медики региона.