В Николаеве раздались взрывы кассетных снарядов. Жителей просят не покидать убежища

В Николаеве вечером 22 мая раздаются взрывы. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что это разрывы кассетных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Сенкевича.

"Держитесь подальше от окон и не забывайте про правило двух стен", - написал мэр. Пользователи соцсетей сообщают, что Николаев обстреливают из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В ночном небе над городом видны многочисленные вспышки и слышны звуки взрывов.