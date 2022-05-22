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В Николаеве раздались взрывы кассетных снарядов. Жителей просят не покидать убежища

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Николаев, Воскресенье 22 мая 2022 22:02
В Николаеве раздались взрывы кассетных снарядов. Жителей просят не покидать убежища Фото: в Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов (воен ТВ)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Николаеве вечером 22 мая раздаются взрывы. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что это разрывы кассетных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Сенкевича.

"Держитесь подальше от окон и не забывайте про правило двух стен", - написал мэр.

Пользователи соцсетей сообщают, что Николаев обстреливают из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В ночном небе над городом видны многочисленные вспышки и слышны звуки взрывов.

Напомним, Николаев остается одной из самых горячих точек в войне с Россией. Город ежедневно подвергается обстрелам с территории оккупированной Херсонской области.

Отметим, в ночь на 22 мая оккупанты открыли огонь по Николаевской области.

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