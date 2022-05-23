Окупанти за добу обстріляли 70 житлових будинків у Луганській області, є жертви

Вчора загинула мешканка Лисичанська, в квартиру якої ввечері потрапив російський снаряд. Обстріл житлового кварталу, в якому вона жила, був дуже щільним - пошкоджені відразу чотири будинки.

Обстріл Луганської області 22 травня (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Крім того, вчора в лікарні померла 11-річна дівчинка, яка ще 7 травня потрапила під артилерійський обстріл в місті Привілля.

Дитину з мінно-вибуховою травмою відразу госпіталізували в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню, де протягом двох тижнів за її життя боролися кращі медики регіону.