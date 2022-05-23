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Окупанти за добу обстріляли 70 житлових будинків у Луганській області, є жертви

Фото: окупанти знову обстріляли Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Протягом 22 травня російські окупанти обстріляли 70 житлових будинків у Луганській області. 28 будинків розбиті в Новодружеську, 5 - в Сєвєродонецьку, 3 - в Золотом, 4 - в Нирково, по 3 - у Миколаївці і Катериновці, 2 будинки - в Гірському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Вчора загинула мешканка Лисичанська, в квартиру якої ввечері потрапив російський снаряд. Обстріл житлового кварталу, в якому вона жила, був дуже щільним - пошкоджені відразу чотири будинки.

Обстріл Луганської області 22 травня (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Крім того, вчора в лікарні померла 11-річна дівчинка, яка ще 7 травня потрапила під артилерійський обстріл в місті Привілля.

Дитину з мінно-вибуховою травмою відразу госпіталізували в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню, де протягом двох тижнів за її життя боролися кращі медики регіону.

Нагадаємо, в Миколаєві пролунали вибухи касетних снарядів.

Ми також писали про те, що окупанти обстріляли село в Чернігівській області. Вели вогонь з території Росії.

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