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Оккупанты обстреляли село в Черниговской области. Вели огонь с территории России

Новина українською →
Воскресенье 22 мая 2022 17:29
Оккупанты обстреляли село в Черниговской области. Вели огонь с территории России Фото: оккупанты обстреляли село в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по населенному пункту Сеньковка Черниговской области. Обстрел велся с территории России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Север".

"Сегодня около 15:45 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" с территории России, вероятно, из АГС (автоматический станковый гранатомет - ред.), в район населенного пункта Сеньковка", - пишет пресс-служба командования.

Отмечается, что в результате обстрела, потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты ночью открыли огонь по Николаевской области, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.

Также российские военные нанесли ракетный удар и по Днепропетровской области. Однако снаряд попал по реке Самара.

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