Оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре на Донбассе, ранен военный

На Донбассе за прошедшие сутки, 28 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушали режим прекращения огня . Украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил .

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82 калибра, возле Водяного - из гранатометов различных систем.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по украинским позициям БПЛА произвел два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Ему оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Вблизи населенного пункта Северное враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

По состоянию на 7:00 29 мая обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.