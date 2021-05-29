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Оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре на Донбассе, ранен военный

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Донбасс, Суббота 29 мая 2021 08:10
Оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре на Донбассе, ранен военный Фото: состояние раненого бойца удовлетворительное (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

На Донбассе за прошедшие сутки, 28 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82 калибра, возле Водяного - из гранатометов различных систем.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по украинским позициям БПЛА произвел два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Ему оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Вблизи населенного пункта Северное враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

По состоянию на 7:00 29 мая обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 27 мая боевики девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела погиб военный.

Кроме того, в ОБСЕ фиксируют провокации со стороны боевиков на участках разведения сил на Донбассе.

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