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Боевики прибегают к провокациям на участках разведения сил на Донбассе

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Донбасс, Четверг 27 мая 2021 17:13
Боевики прибегают к провокациям на участках разведения сил на Донбассе Фото: Боевики прибегают к провокациям на участках разведения сил на Донбассе (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ систематически фиксирует нарушения со стороны боевиков на участках разведения сил на Донбассе. В частности, в пределах или вблизи участков "Станица Луганска", "Золотое" и "Покровское".

Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook.

Так, патрули ОБСЕ зафиксировали с помощью беспилотников нахождения в районах участков разведения членов вооруженных формирований РФ. При этом часто их сопровождают гражданские в медицинских костюмах.

Кроме того, в пределах участков разведения фиксируется перемещения автомобилей.

"Всего с начала мая зафиксировано 304 человека, которые в разное время находились в пятикилометровой зоне вокруг участков разведения, из них 188 - непосредственно на участках разведения, а именно: "Станица Луганская" - 59, "Золотое" - 91, "Петровское" - 38", - говорится в сообщении.

При этом патрули ОБСЕ зафиксировали дооборудование вражеских позиций в непосредственной близости от районов разведения.

"Указанные нарушения со стороны кремлевских приспешников, направленные на искусственное растущие в районах участков разведения и демонстрируют их нежелание решать конфликт мирным путем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее боевики ужесточили пропуск на КПВВ в Станице. Теперь перейти его люди могут только раз в месяц.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ заявляли, что боевики на Донбассе стягивают танки к линии разграничения.

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