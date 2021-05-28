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Боевики на Донбассе ранили еще одного украинского военного

Новина українською →
Донбасс, Пятница 28 мая 2021 08:21
Боевики на Донбассе ранили еще одного украинского военного Фото: состояние раненого бойца удовлетворительное (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 28 мая, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 27 мая, на Донбассе боевики девять раз нарушали "тишину". В частности, боевики вели огонь по позициям украинских военных вблизи Песков, Причепиловки, Новгороского, Марьинки, Новотошковского. Применяли минометы 120-го и 82-го калибров, вооружение боевых машин пехоты, противотанковые пушки, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как ранее писало РБК-Украина, за вчера в результате обстрелов погиб один украинский военный.

С начала текущих суток противник обстрелял из минометов 82-го калибра позиции ООС вблизи Авдеевка, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Грнатино враг использовал крупнокалиберные пулеметы. Также в этом направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17. В направлении Песков боевики стрелял из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь. Обо всех фактах нарушений сообщено представителей Миссии ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе.

Также сообщалось, что в ОБСЕ фиксируют провокации со стороны боевиков на участках разведения сил на Донбассе.

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