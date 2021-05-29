Окупанти стріляли по цивільній інфраструктурі на Донбасі, поранений військовий

На Донбасі за минулу добу, 28 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню . Український військовий отримав поранення.

Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82 калібру, біля Водяного - з гранатометів різних систем.

В районі населеного пункту Гранітне ворог використовував великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях БПЛА зробив два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя - ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар'їнки, Широкиного та Новомихайлівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку населених пунктів Новотошківське та Піски противник застосував стрілецьку зброю.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення.

Йому оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний.

Поблизу населеного пункту Сєверне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних жителів.

Станом на 7:00 29 травня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.