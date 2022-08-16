Оккупанты стали активней использовать аэродром вблизи Севастополя: в ВСУ назвали причины

"Увеличена деятельность с аэродрома Бельбек, который находится вблизи Севастополя. Это объясняется тем, что определенные мероприятия проходят после взрывов на аэродроме в Саках, откуда взлетала тактическая авиация", - рассказал он.

В то же время в ВСУ отмечают, что последние 3-4 дня наблюдается снижение активности российской авиации.

"Меньше самолетов видно на радарах. Но вместе с тем, штурмовая авиация продолжает наносить удары. Это и штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24, Ми-28, К-52. Собственно три таких вертолета за прошедшие двое суток были уничтожены силами противовоздушной обороны", - отметил Игнат.