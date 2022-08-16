Оккупанты стали активней использовать аэродром вблизи Севастополя: в ВСУ назвали причины

Российские оккупационные войска стали чаще использовать аэродром "Бельбек" возле Севастополя. Причиной тому стали недавние взрывы на авиабазе в Саках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.
"Увеличена деятельность с аэродрома Бельбек, который находится вблизи Севастополя. Это объясняется тем, что определенные мероприятия проходят после взрывов на аэродроме в Саках, откуда взлетала тактическая авиация", - рассказал он.
В то же время в ВСУ отмечают, что последние 3-4 дня наблюдается снижение активности российской авиации.
"Меньше самолетов видно на радарах. Но вместе с тем, штурмовая авиация продолжает наносить удары. Это и штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24, Ми-28, К-52. Собственно три таких вертолета за прошедшие двое суток были уничтожены силами противовоздушной обороны", - отметил Игнат.
Как известно, 9 августа в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы на российском аэродроме в Новофедоровке.
В ВСУ заявляют, что РФ потеряла более 9 своих самолетов из-за взрывов в Крыму.
Минобороны Британии отмечает, что во время взрывов были уничтожены или серьезно повреждены по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H.