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Окупанти стали активніше використовувати аеродром поблизу Севастополя: у ЗСУ назвали причини

Фото: окупанти стали активніше використовувати аеродром поблизу Севастополя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська стали частіше використовувати аеродром "Бельбек" біля Севастополя. Причиною тому стали недавні вибухи на авіабазі в Саках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Збільшено діяльність з аеродрому Бельбек, який знаходиться поблизу Севастополя. Це пояснюється тим, що певні заходи проходять після вибухів на аеродромі в Саках, звідки злітала тактична авіація", - розповів він.

Водночас у ЗСУ зазначають, що останні 3-4 дні спостерігається зниження активності російської авіації.

"Менше літаків видно на радарах. Але разом з тим, штурмова авіація продовжує завдавати ударів. Це і штурмовики Су-25 і вертольоти Мі-24, Мі-28, К-52. Власне три таких вертольоти за минулі дві доби були знищені силами протиповітряної оборони", - зазначив Ігнат.

Як відомо, 9 серпня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи на російському аеродромі в Новофедорівці.

У ЗСУ заявляють, що РФ втратила понад 9 своїх літаків через вибухи в Криму.

Міноборони Британії відзначати, що під час вибухів були знищені або серйозно пошкоджені щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільові літаки Су-30 FLANKER H.

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