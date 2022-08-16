Окупанти стали активніше використовувати аеродром поблизу Севастополя: у ЗСУ назвали причини

Російські окупаційні війська стали частіше використовувати аеродром "Бельбек" біля Севастополя. Причиною тому стали недавні вибухи на авіабазі в Саках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.
"Збільшено діяльність з аеродрому Бельбек, який знаходиться поблизу Севастополя. Це пояснюється тим, що певні заходи проходять після вибухів на аеродромі в Саках, звідки злітала тактична авіація", - розповів він.
Водночас у ЗСУ зазначають, що останні 3-4 дні спостерігається зниження активності російської авіації.
"Менше літаків видно на радарах. Але разом з тим, штурмова авіація продовжує завдавати ударів. Це і штурмовики Су-25 і вертольоти Мі-24, Мі-28, К-52. Власне три таких вертольоти за минулі дві доби були знищені силами протиповітряної оборони", - зазначив Ігнат.
Як відомо, 9 серпня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи на російському аеродромі в Новофедорівці.
У ЗСУ заявляють, що РФ втратила понад 9 своїх літаків через вибухи в Криму.
Міноборони Британії відзначати, що під час вибухів були знищені або серйозно пошкоджені щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільові літаки Су-30 FLANKER H.