Оккупанты создают условия для гуманитарного кризиса: данные Генштаба об обстановке на 25 день войны

Начались 25 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Наши защитники продолжают эффективно противостоять оккупантам, которые создают условия для гуманитарного кризиса.

Об этом 20 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ.

Противовоздушная оборона Воздушных сил ВС Украины сбила три российских боевых вертолета. В течение суток оккупанты не проводили активных наступательных действий.

Российские военные сосредотачивали усилия на пополнении текущих потерь и восстановлении частично уничтоженной техники. Кром того, они перебрасывали иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы. Враг также испытывает проблемы с логистичкой.

"Оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях", - отмечает Генштаб.

Так, за прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости.

Российские оккупанты не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население.

При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.

На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации. Предельный возраст мобилизованных подняли из 60 до 65 лет.

Российские войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами.