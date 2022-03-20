Окупанти створюють умови для гуманітарної кризи: дані Генштабу про обстановку на 25 день війни

Розпочалася 25 доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Наші захисники продовжують ефективно протистояти окупантам, які створюють умови для гуманітарної кризи.

Про це 20 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ.

Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗС України збила три російські бойові вертольоти. Протягом доби окупанти не проводили активних наступальних дій.

Російські військові зосереджували зусилля на поповненні поточних втрат і відновленні частково знищеної техніки. Крім того, вони перекидали іноземних військових найманців у прикордонні з Україною райони. Ворог також відчуває проблеми з логістичкою.

"Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях", - зазначає Генштаб.

Так, за минулу добу в Херсонську область з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності.

Російські окупанти не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином, вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення.

При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу.

Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного Костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться в госпіталі.

На тлі подібних обставин командуванням російського Чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130-відмовників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання про їх подальшу службу вирішує ФСБ.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошена чергова хвиля мобілізації. Граничний вік мобілізованих підняли з 60 до 65 років.

Російські війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції за правилами ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних і дискредитуючих дій російськими диверсантами.