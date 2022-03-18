ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ изменила тактику, потому что несет потери. Мы сбили почти 100 самолетов, - командование ВС

Новина українською →
Украина, Пятница 18 марта 2022 13:00
РФ изменила тактику, потому что несет потери. Мы сбили почти 100 самолетов, - командование ВС Фото: ВС ВСУ уничтожили 100 российских самолетов (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Наталья Юрченко

Украинским военным с начала войны удалось сбить почти 100 вражеских самолетов. России пришлось поменять тактику из-за колоссальных потерь.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

По его словам, украинская авиация уничтожила почти четвертую часть самолетов и половину вертолетов РФ.

"Тактику они изменили, потому что несут колоссальные потери. Если новые данные подтвердятся, то вскоре будем иметь "юбилей" - 100 сбитых самолетов (всего на начало войны они собрали 450), а по вертолетах уже достигли этой цифры (всего было 250). Наша ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по их средствам ПВО, уничтожено под полсотни единиц, кое-что удается захватить", - сказал Юрий Игнат.

Напомним, силы ПВО Украины подбили российский истребитель Су-34 в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
DAILY
Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат: Пилоты есть, самолетов на всех не хватает
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат: Пилоты есть, самолетов на всех не хватает