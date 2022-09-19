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Оккупанты скинули над Дергачами в Харьковской области мины с отложенной детонацией

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Дергачи, Понедельник 19 сентября 2022 10:56
Оккупанты скинули над Дергачами в Харьковской области мины с отложенной детонацией Фото: Оккупанты скинули над Дергачами в Харьковской области мины с отложенной детонацией (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 19 сентября, российские военные сбросили над Дергачами в Харьковской области мины с отложенной детонацией. Жителей призывают быть очень осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дергачевского горсовета в Telegram.

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли город из артиллерии.

"Российские оккупанты обстреляли Дергачи из артиллерии и сбросили над городом из беспилотника мины с отложенной детонацией! Пожалуйста, будьте очень осторожны, передвигаясь по городу!" - говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября российские войска нанесли удар по Дергачам в Харьковской области, в результате чего в городе пропал свет.

Кроме того, в деоккупированных районах Харьковской области за минувшие сутки шесть человек подорвались на вражеских минах.

До этого в Балаклее погиб энергетик при исполнении служебных обязанностей. Мужчина подорвался на вражеской растяжке.

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