Оккупанты скинули над Дергачами в Харьковской области мины с отложенной детонацией
В понедельник, 19 сентября, российские военные сбросили над Дергачами в Харьковской области мины с отложенной детонацией. Жителей призывают быть очень осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дергачевского горсовета в Telegram.
Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли город из артиллерии.
"Российские оккупанты обстреляли Дергачи из артиллерии и сбросили над городом из беспилотника мины с отложенной детонацией! Пожалуйста, будьте очень осторожны, передвигаясь по городу!" - говорится в сообщении.
Напомним, 10 сентября российские войска нанесли удар по Дергачам в Харьковской области, в результате чего в городе пропал свет.
Кроме того, в деоккупированных районах Харьковской области за минувшие сутки шесть человек подорвались на вражеских минах.
До этого в Балаклее погиб энергетик при исполнении служебных обязанностей. Мужчина подорвался на вражеской растяжке.
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