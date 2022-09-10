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Оккупанты ударили по Дергачам в Харьковской области: город остался без света

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Харьков, Суббота 10 сентября 2022 12:10
Оккупанты ударили по Дергачам в Харьковской области: город остался без света Фото: оккупанты ударили по Дергачам в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска нанесли удар по Дергачам в Харьковской области. Вследствие обстрела в городе пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение горсовета в Telegram.

"Уважаемые граждане! В результате вражеских обстрелов город Дергачи остался без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что энергетики Харьковоблэнерго уже работают над решением этой проблемы.

Тем временем в местных Telegram-каналах публикую кадры последствий обстрела.

Фото: последствия обстрелов Дергачей в Харьковской области (Telegram)

Напомним, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

Детальнее о контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении - собрало РБК-Украина в материале.

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