Оккупанты ударили по Дергачам в Харьковской области: город остался без света
Российские войска нанесли удар по Дергачам в Харьковской области. Вследствие обстрела в городе пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение горсовета в Telegram.
"Уважаемые граждане! В результате вражеских обстрелов город Дергачи остался без электроснабжения", - говорится в сообщении.
Там отмечают, что энергетики Харьковоблэнерго уже работают над решением этой проблемы.
Тем временем в местных Telegram-каналах публикую кадры последствий обстрела.
Напомним, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.
Детальнее о контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении - собрало РБК-Украина в материале.
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