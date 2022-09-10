Оккупанты ударили по Дергачам в Харьковской области: город остался без света

Фото: оккупанты ударили по Дергачам в Харьковской области (Getty Images)

Российские войска нанесли удар по Дергачам в Харьковской области. Вследствие обстрела в городе пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение горсовета в Telegram.