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Окупанти скинули над Дергачами в Харківській області міни із відкладеною детонацією

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Дергачі, Понеділок 19 вересня 2022 10:56
Окупанти скинули над Дергачами в Харківській області міни із відкладеною детонацією Фото: Окупанти скинули над Дергачами на Харківщині міни з відкладеною детонацією (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 19 вересня, російські військові скинули над Дергачами в Харківській області міни з відкладеною детонацією. Мешканців закликають бути дуже обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дергачівської міськради в Telegram .

Окрім того, сьогодні окупанти обстріляли місто з артилерії.

"Російські окупанти обстріляли Дергачі з артилерії та скинули над містом з безпілотника міни з відкладеною детонацією! Будь ласка, будьте дуже обережні, пересуваючись містом!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 вересня російські війська завдали удару по Дергачам у Харківській області , внаслідок чого в місті пропало світло.

Крім того, у деокупованих районах Харківської області минулої доби шість осіб підірвалися на ворожих мінах.

До цього в Балаклії загинув енергетик під час виконання службових обов'язків . Чоловік підірвався на ворожій розтяжці.

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