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В деокупованій Балаклее на растяжке подорвался гражданский

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Среда 14 сентября 2022 15:47
В деокупованій Балаклее на растяжке подорвался гражданский Фото: в деокупованій Балаклее на растяжке подорвался гражданский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В деоккупированной Балаклее Харьковской области погиб энергетик при исполнении служебных обязанностей. Мужчина подорвался на вражеской растяжке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Балаклейского городского совета.

Мужчина погиб 13 сентября.

"Вчера во время выполнения своих служебных обязанностей, восстанавливая критическую инфраструктуру нашего города, погиб Стрелец Александр Михайлович - мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС. Он подорвался на растяжке, которая была оставлена врагом", - пишет пресс-служба рады.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в акватории Черного моря подорвался корабль ВМС Румынии. Во время инцидента на борту корабля находились 75 военнослужащих.

Также в Сумской области недавно автомобиль с гражданскими наехал на мину.

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