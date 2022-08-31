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Оккупанты не сдерживают себя нормами человечности. Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска применяют все виды вооружения, кроме оружия массового поражения в войне против Украины. Они не сдерживают себя нормами конвенций и элементарной человечности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на ежегодной конференции Forum 2000 в Праге.

Он сказал, что протяженность линии фронта на украинской земле составляет 2,5 тысячи километров.

"Активные боевые действия с применением всех видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1,3 тыс км. Представьте этот масштаб. Это как дорога от Киева до Праги", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Россия бросает на фронт все свое вооружение. А по его словам, РФ имеет еще очень много оружия и снарядов от Советского Союза.

"Оккупанты не сдерживают себя нормами любых конвенций и даже элементарной человечности", - добавил он.

Напомним, The Insider сообщает, что до конца 2022 года у россиян могут закончиться почти все снаряды, артиллерия и бронетехника.

Ранее украинская разведка отметила, что в РФ осталось меньше половины из тех ракет, которые у нее были до начала войны с Украиной. Высокоточное оружие у них уже на пределе.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины