Оккупанты не сдерживают себя нормами человечности. Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Российские войска применяют все виды вооружения, кроме оружия массового поражения в войне против Украины. Они не сдерживают себя нормами конвенций и элементарной человечности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на ежегодной конференции Forum 2000 в Праге.
Он сказал, что протяженность линии фронта на украинской земле составляет 2,5 тысячи километров.
"Активные боевые действия с применением всех видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1,3 тыс км. Представьте этот масштаб. Это как дорога от Киева до Праги", - сказал президент.
Зеленский отметил, что Россия бросает на фронт все свое вооружение. А по его словам, РФ имеет еще очень много оружия и снарядов от Советского Союза.
"Оккупанты не сдерживают себя нормами любых конвенций и даже элементарной человечности", - добавил он.
Напомним, The Insider сообщает, что до конца 2022 года у россиян могут закончиться почти все снаряды, артиллерия и бронетехника.
Ранее украинская разведка отметила, что в РФ осталось меньше половины из тех ракет, которые у нее были до начала войны с Украиной. Высокоточное оружие у них уже на пределе.
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