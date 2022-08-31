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Окупанти не стримують себе нормами людяності. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська застосовують усі види озброєння, окрім, зброї масового ураження у війні проти України. Вони не стримують себе нормами конвенцій і елементарної людяності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на щорічній конференції Forum 2000 у Празі.

Він сказав, що протяжність лінії фронту на українській землі складає 2,5 тисячі кілометрів.

"Активні бойові дії із застосуванням усіх видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1,3 тис км. Уявіть цей масштаб. Це як дорога від Києва до Праги", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Росія кидає на фронт все своє озброєння. А за його словами, РФ має ще дуже багато зброї і снарядів від часі Радянського Союзу.

"Окупанти не стримують себе нормами будь-яких конвенцій та навіть елементарної людяності", - додав він.

Нагадаємо, The Insider повідомляє, що до кінця 2022 року у росіян можуть закінчитися майже всі снаряди, артилерія і бронетехніка.

Раніше українська розвідка зазначила, що у РФ залишилося менше половини з тих ракет, які у неї були до початку війни з Україною. Високоточна зброя у них вже на межі.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України